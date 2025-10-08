Sale a quattro morti il bilancio del crollo di un edificio in costruzione nel centro di Madrid, avvenuto nella giornata di ieri. Lo rende noto l'agenzia di stampa Efe, citando il Servizio di emergenza della capitale spagnola.

Dopo i primi due, stanotte i vigili del fuoco hanno trovato altri due corpi tra le macerie dell'edificio situato in Calle de las Hileras tra il Teatro dell'Opera e la Puerta del Sol. Le quattro persone date per disperse erano una dirigente dei lavori in corso nell’edificio e tre operai.

Nello stabile disabitato nel cuore della città erano in corso lavori di ristrutturazione ed operai erano all'opera al momento del collasso di parte della facciata.

Una nube di polvere ha invaso il quartiere. Squadre di vigili del fuoco e polizia hanno isolato la zona con un cordone di sicurezza.

