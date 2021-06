Non solo la Sardegna, quasi tutta l’Italia è zona verde nella mappa europea.

L’Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, ha rettificato la sua mappa sull’incidenza del Covid e il tasso di contagi in Europa pubblicata ieri con riferimento alle raccomandazioni sulle restrizioni nei viaggi adottate lo scorso 14 giugno dal Consiglio europeo.

Sono solo 4 le Regioni gialle della Penisola, che per il resto è tutta in verde: si tratta di Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia.

Nella nuova mappa anche tutte le regioni dell'Europa centro-orientale sono verdi, fatta eccezione per un land tedesco, Croazia e Slovenia in giallo. Si confermano invece in rosso soltanto l'Olanda e alcune zone di Svezia e Spagna.

I requisiti per entrare in zona verde sono un’incidenza dei contagi inferiore ai 25 casi ogni 100mila abitanti e un tasso di positività ai test inferiore al 4 per cento.

