Claudio Mandia si sarebbe suicidato.

Lo conferma l’avvocato americano della famiglia del 17enne di Battipaglia (Salerno), trovato morto nel campus in cui stava facendo da due anni un’esperienza di studio, a New York.

Il legale statunitense lo ha scritto in un comunicato, nel quale viene corroborata anche la tesi secondo cui il giovane era particolarmente sconvolto per la punizione che gli era stata inflitta dopo aver copiato un compito molto importante, propedeutico al conseguimento del diploma finale. Il ragazzo sarebbe stato messo in isolamento per tre giorni e rischiava l’espulsione.

“Misure primitive sono state la causa diretta del suicidio di Claudio mentre era rinchiuso in isolamento", il testo della nota.

Mandia è morto nella notte tra giovedì e venerdì. Il giorno successivo i genitori – che a Battipaglia gestiscono un’azienda di export alimentare – sono atterrati sul suolo americano per festeggiare i suoi 18 anni. Ma sono stati avvertiti della terribile notizia.

In un primo momento si era parlato di malore. Poi altre ipotesi, gioco estremo, violenze giovanili, e infine la pista del suicidio. Per capirne di più occorrerà attendere l'esito delle indagini della polizia del luogo che dovrà accertare anche la natura della “detenzione” di fatto del giovane, nei giorni in cui è stato isolato dal resto della classe. Già effettuata l'autopsia, si attende ora il rientro in Italia della salma per i funerali.

"Il sogno di Claudio – aveva raccontato lo zio - era quello di diventare un manager e specializzarsi in economia. Poi, però, ogni desiderio l'altra notte è stato spazzato via".

