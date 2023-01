Tragedia sfiorata alla Richneck Elementary School in Virginia, negli Stati Uniti.

Un bambino di sei anni ha aperto il fuoco ferendo gravemente la sua insegnante, una giovane donna di 30 anni.

La sparatoria è avvenuta nella scuola elementare della città costiera di Newport News e «non è stata un incidente», ha precisato la Polizia.

Il bimbo infatti avrebbe mirato e colpito la maestra al culmine di una lite, ora è in stato di fermo. Non è stato chiarito come il piccolo sia entrato in possesso della pistola.

La 30enne è stata portata in ospedale, le sue condizioni sarebbero in miglioramento ma ancora gravi: è in pericolo di vita. Gli altri alunni sono stati subito portato al sicuro nella palestra dell’istituto, dove si sono riuniti con le loro famiglie.

«Sono sotto choc e scoraggiato», ha detto il sovrintendente delle scuole della città, George Parker, «abbiamo bisogno del sostegno della comunità per assicurarci che le armi non siano disponibili per i giovani».

Le sparatorie nelle scuole sono una costante negli States, l’ultima tragedia a Uvalde, in Texas, dove lo scorso maggio un 18enne ha ucciso 19 bambini e due insegnanti.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata