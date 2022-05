Mentre in quasi tutto il mondo – Cina esclusa – si allentano le restrizioni per il Covid-19, negli Stati Uniti gli esperti del governo lanciano l’allarme su una possibile nuova ondata di contagi da coronavirus in arrivo in autunno.

Secondo le previsioni, cento milioni di americani, circa il 30% della popolazione, potrebbero infatti essere contagiati dal Covid in autunno e in inverno.

La stima è stata diramata da Washington in concomitanza con la proposta presentata dal presidente Joe Biden al Congresso per lo stanziamento di 22,5 miliardi di dollari destinati a vaccini, terapie e test, che, però, sta trovando l'opposizione del partito repubblicano.

Gli esponenti Gop, infatti, ritengono che la cifra da stanziarsi debba essere molto più bassa, attorno ai 10 miliardi, dunque meno della metà.

Sempre in base alle previsioni, la nuova ondata, legata al rapido evolversi del virus nella famiglia del ceppo Omicron (non quindi una nuova variante), potrebbe iniziare questa estate nel sud del Paese per poi iniziare a espandersi in autunno in tutti gli States.

