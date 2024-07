Un uomo è stato arrestato nella notte in Francia con l’accusa di aver rapito e ucciso una bimba di 6 anni, figlia della sua compagna, in un bosco vicino Saint Martin de l’If.

Da ieri a tarda sera più di 100 gendarmi erano stati mobilitati per un allarme rapimento ai danni di Celya, 6 anni, scomparsa dalla sua abitazione a Saint Martin de l’If, 20 km circa a nord ovest di Rouene. «È probabile che sia stata rapita dal compagno della madre», un uomo di 42 anni, faceva sapere la gendarmerie. La madre aveva chiamato la polizia per dire che il suo compagno, che non è il padre della bambina, l’aveva appena aggredita con un coltello. Lei era riuscita a fuggire ma l’uomo si trovava ancora lì con la bimba.

Quando gli agenti sono arrivati nell’abitazione, però, l’hanno trovata vuota. Subito sono scattate le ricerche, anche con una squadra cinofila e un elicottero. Nella notte il corpo senza vita di Celya è stato ritrovato, qualche ora dopo è stato trovato e arrestato anche l’uomo, accusato di omicidio. Si era rifugiato in un bosco.

La coppia, a quanto si apprende, non era stata segnalata per violenza domestica, ma secondo una fonte vicina alle indagini l'uomo era noto alla giustizia anche per problemi comportamentali.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata