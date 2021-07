Il maltempo non dà tregua in Europa, e in Olanda decine e decine di persone sono state costrette ad evacuare a causa della rottura di una diga.

È accaduto lungo il canale di Juliana, vicino a Meerssen, nella provincia del Limburgo.

L'acqua si sta riversando da un foro di circa un metro, che però potrebbe diventare più grande, secondo un portavoce della sicurezza per la regione del Limburgo meridionale.

La popolazione è pertanto stata invitata a "lasciare la zona e cercare un posto sicuro dove rifugiarsi".

