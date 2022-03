Al via in Francia la somministrazione della quarta dose di vaccino anti-Covid per chi ha da 80 anni in su e ha ricevuto la terza dose da oltre tre mesi.

Lo ha annunciato il primo ministro Jean Castex, che condivide i provvedimenti presi per affrontare un lieve nuovo incremento dei positivi nel Paese.

Castex ha comunque confermato la fine delle restrizioni, fra cui l'obbligo di indossare la mascherina al chiuso e il possesso del super Green pass, a partire da lunedì. Ma ha colto l’occasione per raccomandare "fortemente alle persone fragili, a causa della loro età o delle loro patologie, di mantenere la mascherina nei luoghi chiusi e nei grandi assembramenti".

(Unioneonline/s.s.)

