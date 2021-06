Gli Usa hanno annunciato che stanno predisponendo nuove sanzioni contro Mosca in riferimento al caso dell'oppositore politico di Vladimir Putin, Alexei Navalny.

"Stiamo preparando un'altra serie di sanzioni da applicare per l’attuale situazione", ha fatto sapere ai media statunitensi il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, quattro giorni dopo il vertice tra il presidente Usa Joe Biden e quello russo, definito da entrambi "molto costruttivo".

In quell'occasione, al termine del faccia a faccia a Ginevra, il capo della Casa Bianca aveva dichiarato che sarebbe "devastante" per Mosca se Navalny morisse. Il leader del Cremlino aveva respinto ogni accusa di Washington, affermando che gli Usa non possono dare lezioni alla Russia sui diritti.

L'oppositore politico si trova in carcere dallo scorso mese di gennaio, quando rientrò in patria dopo aver ricevuto delle cure mediche in Germania, in seguito a un episodio di sospetto avvelenamento.

L'arresto cautelare è stato eseguito perché Navalny avrebbe violato la condizionale nel caso Yves Rocher, dove è stato giudicato colpevole di appropriazione indebita di 30 milioni di rubli ai danni dell'azienda.

Lo scorso 9 giugno, la sua rete di associazioni politiche è stata definita "estremista" dal tribunale della città di Mosca e quindi bandita.

