E’ durato quasi tre ore (contro le quattro o cinque stimate alla vigilia) il primo faccia a faccia tra Joe Biden e Vladimir Putin.

A Ginevra il presidente degli Usa e suo omologo russo hanno affrontato numerosi temi, relativi ai rapporti tra i due Paesi e anche ai principali dossier di politica internazionale.

Biden ha lasciato la sala del colloquio senza rilasciare dichiarazioni (ma mostrando un pollice alzato), Putin si è invece presentato in conferenza stampa.

"Abbiamo parlato del tema dei cittadini Usa detenuti in Russia e su questo punto potremo trovare un compromesso”, ha spiegato innanzitutto il numero uno di Mosca, definendo il faccia a faccia “molto costruttivo”.

Putin ha sottolineato come, nel bilaterale, non ci sia stata "ostilità" tra i due leader, anche perché Biden "è molto diverso dal presidente Trump". Putin ha definito il leader di Washington uno "statista esperto", rivelando che i due hanno parlato per due ore, una cosa, ha rimarcato, che “non sarebbe possibile fare con la maggior parte dei politici”.

Ad ogni modo, ha aggiunto Putin, "il presidente Biden non mi ha invitato negli Usa né io l'ho invitato in Russia. Ci devono essere le condizioni giuste per questo".

Ma lo stesso Putin ha precisato che il suo omologo americano “è una persona costruttiva e ragionevole, con grande esperienza e ha valori morali. Abbiamo trovato un linguaggio comune. Questo non vuol dire che ci prometteremo amicizia eterna o dobbiamo cercare le nostre rispettive anime", ha concluso il presidente russo.

