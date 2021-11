Niente patteggiamento davanti alla Corte federale di Manhattan chiamata a decidere sulla sorte giudiziaria di Ghislaine Maxwell. La 59enne è ritenuta la complice del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, col quale aveva una relazione, suicidatosi in carcere.

Il processo nei confronti della donna comincerà alla fine di questo mese e davanti ai giudici è apparsa stanca, ammanettata e con le cavigliere per il monitoraggio. "Non ho commesso alcun reato", ha dichiarato.

I suoi legali hanno denunciato come la loro cliente sia stata messa in una cella fredda, con poco cibo e senza utensili: "Vive in condizioni terribili".

L’arresto risale al luglio 2020. Il suo ex compagno è stato ritrovato impiccato in carcere nell'agosto del 2019.

(Unioneonline/s.s.)

