Un giovane italiano è morto ad Amsterdam dopo essere caduto in un canale.

Le circostanze della tragedia in cui ha perso la vita Gabriele Gallani, 24enne residente a Neviano degli Arduini (Parma), sono tutte da chiarire, la polizia ha lanciato un appello per cercare eventuali testimoni.

Da una prima ricostruzione, Gallani – giocatore del Team Traversetolo – era in vacanza con gli amici. Venerdì sera, vicino a piazza Dam, è caduto in un canale d’acqua. Chi era con lui non si è accorto subito dell’incidente perché il 24enne era rimasto indietro. I soccorritori, dopo il recupero da parte dei vigili del fuoco, lo hanno poi trasportato in ospedale dove è morto poche ore dopo.

