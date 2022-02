Eric Lander, uno degli scienziati consiglieri del presidente Usa Joe Biden, costretto a dimettersi dopo una serie di gravi accuse da parte dei suoi collaboratori, che hanno lamentato una serie di episodi di bullismo e di maltrattamento.

Accuse confermate anche da un’inchiesta interna avviata dalla Casa Bianca.

Le dimissioni, accettate dal presidente americano, arrivano nonostante l'amministrazione avesse inizialmente insistito sulla necessità di Lander di restare al suo posto, assumendo però “misure correttive” per creare un buon ambiente di lavoro.

Dal canto prioprio, Lander, direttore dell'Office of Science and Technology Policy, ha inviato al suo dipartimento una lettera di scuse per il suo comportamento. Comportamento che avrebbe violato la politica promossa dall’amministrazione Biden per un ambiente di lavoro "sicuro e rispettoso".

(Unioneonline/l.f.)

