Bufere in Nepal, la Farnesina: «Ancora sette alpinisti italiani dispersi»Cresce la preoccupazione per i connazionali. Si aggiungono ai tre trovati morti
Cresce la preoccupazione per altri cinque connazionali in Nepal, oltre ai due già considerati dispersi. Come si legge in una nota della Farnesina, «non si hanno notizie di 7 italiani, tra cui Marco Di Marcello e Markus Kirchler (nella zona di Yalung Ri, considerati dispersi)».
Si ricorda inoltre che «le autorità locali hanno per ora confermato la morte di tre alpinisti italiani: Alessandro Caputo, Stefano Farronato e Paolo Cocco».
Il Console Generale d'Italia a Calcutta, competente per il Nepal, Riccardo Dalla Costa, è giunto a Kathmandu, dove proseguono le ricerche, per un coordinamento con le autorità nepalesi e i gruppi di ricerca,in raccordo con la Farnesina.
(Unioneonline)