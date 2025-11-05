Cresce la preoccupazione per altri cinque connazionali in Nepal, oltre ai due già considerati dispersi. Come si legge in una nota della Farnesina, «non si hanno notizie di 7 italiani, tra cui Marco Di Marcello e Markus Kirchler (nella zona di Yalung Ri, considerati dispersi)».

Si ricorda inoltre che «le autorità locali hanno per ora confermato la morte di tre alpinisti italiani: Alessandro Caputo, Stefano Farronato e Paolo Cocco».

Il Console Generale d'Italia a Calcutta, competente per il Nepal, Riccardo Dalla Costa, è giunto a Kathmandu, dove proseguono le ricerche, per un coordinamento con le autorità nepalesi e i gruppi di ricerca,in raccordo con la Farnesina. 

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata