Momenti di paura a Norrkoping, una cittadina svedese a 160 km da Stoccolma, dove un edificio residenziale è stato teatro di un grave incendio. Tra le possibili cause del rogo un’esplosione di origine dolosa. L’allarme è scattato poco prima delle sei di stamattina, e sul posto sono intervenuti Polizia e Vigili del fuoco. 7 persone sono state trasportate in ospedale, tra cui anche un bambino, mentre più di 150 sono state evacuate e sistemate in una chiesa, nelle vicinanze.

Le cause dell'incendio sono ancora da determinare ma diversi testimoni, parlando con i media svedesi, hanno menzionato un'esplosione. «Al momento non possiamo escludere nulla. Ci sono molte indicazioni che puntano a una detonazione», ha dichiarato il portavoce della polizia, Tommy Thorgren. Tra le (poche) indiscrezioni trapelate sul caso anche l’arresto di un uomo e di una donna, sul quale la polizia non può rilasciare ulteriori dettagli.

Norrkoping è stata di recente teatro di un conflitto violento tra bande criminali, con diverse esplosioni intimidatorie verificatesi durante l'estate: «Abbiamo un conflitto violento in corso a Norrkoping e nella regione Ostergotland da diverso tempo, e chiaramente andremo a vedere se ci sono dei collegamenti, ma per ora è troppo presto per dirlo». Le fiamme continuano a dilaniare la palazzina ma stando alle dichiarazioni degli agenti sarebbero state già circoscritte e domate.

(Unioneonline/v.f.)

