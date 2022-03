Non hanno avuto successo i tentativi delle truppe russe di accerchiare la capitale dell’Ucraina e la città di Chernihiv. A dirlo è l’ultimo rapporto d’intelligence pubblicato dallo Stato maggiore delle forze armate di Kiev. Buco nell’acqua anche per la conquista di Popasna, Rubizhne e Mariupol. Ma per gli esperti Mosca "cercherà di riprendere le operazioni offensive in direzione delle città di Brovary e Boryspil per bloccare Kiev da est”.

Imponente la perdita tra i soldati russi, “oltre il 50 per cento” dicono ancora le forze armate ucraine, cosa che spinge il Cremlino al reintegro attraverso l’addestramento e l’impiego di unità di riserva.

“I militari russi sanno cosa sia la dignità, cosa sia la coscienza; non capiscono perché apprezziamo così tanto la nostra libertà", ha detto in un messaggio ieri sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky affermando che Mosca ha già distrutto “230 scuole, 155 asili e ucciso 128 bambini. Città intere e villaggi sono in cenere: non rimane nulla. I militari russi uccidono i giornalisti, anche se hanno visto la scritta 'Press' su di loro. Potrebbe non essergli stato insegnato a leggere, ma solo a uccidere”.

In chiusura del Consiglio europeo l’Ue si è detta “al fianco dell’Ucraina e del suo popolo” confermando la dichiarazione di Versailles e riconoscendo le aspirazioni d'ingresso nell'Ue. Dal canto suo, Zelensky ha ringraziato i componenti del Consiglio per le sanzioni alla Russia ma ha aggiunto che sono arrivate “un po’ tardi”. Se fossero state preventive, ha sottolineato, ci sarebbe stata una possibilità che la Russia non entrasse in guerra. "Avete bloccato il Nord Stream 2. Ve ne siamo grati. Ma è stato fatto un po' tardi. Perché se fosse stato fatto in tempo, la Russia non avrebbe creato una crisi del gas. Almeno ci sarebbe stata una possibilità", le sue parole. Durante il videocollegamento con Bruxelles ha chiesto di ricevere “di più” per sostenere il conflitto con Mosca.

Oggi intanto il presidente Usa Joe Biden arriva in Polonia e incontrerà le truppe americane a circa 100 chilometri dal confine ucraino. Ad accoglierlo ci sarà il presidente Andrzej Duda. E Mosca continua ad accusare gli Stati Uniti di "aver sostenuto Kiev nello sviluppo di laboratori segreti per lo sviluppo di armi biologiche di sterminio di massa", con il Comitato investigativo russo che ora ha aperto un'indagine ufficiale. Tutte scuse, pretesti usati da Vladimir Putin per giustificare la sua cosiddetta 'operazione speciale', secondo l'Occidente.

L’atteggiamento del presidente russo, secondo il premier britannico Boris Johnson, mostra solo che “non voglia affatto la pace”.

La giornata di ora in ora:

Ore 15.20 – Mosca: “Nessun progresso dei negoziati sui nodi politici”

"De facto non stiamo facendo progressi sulle principali questioni politiche". Lo ha detto il capo negoziatore russo Vladimir Medinsky, secondo quanto riporta l'agenzia Interfax, a proposito dei colloqui tra Russia e Ucraina. Le posizioni stanno invece diventando "più vicine" su questioni secondarie, ha aggiunto.

***

Ore 14:50 – Cnn: “Atterraggio d’emergenza per l’aereo del presidente Duda”

L'aereo che trasportava il presidente polacco Andrzej Duda per incontrare Joe Biden a Rzeszów, ha fatto un atterraggio di emergenza dopo essere tornato a Varsavia. Lo riferisce la Cnn.

***

Ore 14.35 – Mosca: “Obiettivo prioritario è il controllo del Donbass”

Il primo obiettivo per le forze russe in Ucraina è il controllo dell'intera regione del Donbass, nell'est del Paese. Lo ha detto il ministero della Difesa di Mosca citato dalla Tass.

"Le forze armate russe si concentreranno sulla completa liberazione del Donbass", si legge in una nota del ministero. Gli attacchi per infliggere perdite alle forze ucraine nei territori assediati, si aggiunge nel comunicato, hanno lo scopo di impedire che Kiev invii rinforzi verso il Donbass.

***

Ore 14.25 – Kiev: “Le forze russe hanno creato corridoio Crimea-Donetsk”

Le forze russe hanno creato un parziale corridoio terrestre verso la Crimea dal territorio della regione di Donetsk. Lo ha affermato il ministero della Difesa ucraino, secondo quanto riporta il Guardian. "Il nemico è riuscito in parte a creare un corridoio terrestre tra la Repubblica Autonoma di Crimea temporaneamente occupata e parte della regione di Donetsk", hanno riferito le fonti ucraine.

***

Ore 14.09 – Putin, "boicottaggio della cultura russa come roghi nazisti dei libri”

Il presidente russo Vladimir Putin ha paragonato oggi il boicottaggio di eventi culturali russi ed esponenti della cultura russa nei Paesi occidentali ai roghi di libri di cui si resero responsabili i nazisti. "L'ultima volta - ha affermato il capo del Cremlino durante un incontro con esponenti del mondo culturale - sono stati i nazisti in Germania, circa 90 anni fa, a condurre una tale campagna di distruzione della cultura indesiderabile. Ci ricordiamo bene delle immagini dei libri bruciati nelle piazze”.

***

Ore 13.43 – Di Maio, in Ucraina meno di 200 italiani, molti vogliono restare

"All'inizio di questa guerra c'erano 2mila italiani in Ucraina, adesso sono meno di 200, molti non vogliono andar via, ma tutti quelli che ci contattano li aiutiamo". Lo ha detto il ministro degli esteri Luigi Di Maio.

***

Ore 13.40 – Il Papa: “Il coraggio del dialogo prevalga sulla prepotenza”

“A Maria, Madre del Redentore, affidiamo il grido di pace delle popolazioni oppresse dalla guerra e dalla violenza, perché il coraggio del dialogo e della riconciliazione prevalga sulle tentazioni di vendetta, di prepotenza, di corruzione”. Lo dice il Papa in un tweet nel giorno in cui la Chiesa celebra l'Annunciazione e a poche ore dalla celebrazione nella quale consacrerà la Russia e l'Ucraina al Cuore immacolato di Maria.

***

Ore 13.15 – Xi a Johnson: “Creare condizioni per il ritorno della pace”

La comunità internazionale "dovrebbe davvero incoraggiare la pace e promuovere i colloqui, creare le condizioni per una soluzione politica della questione e spingere per un rapido ritorno alla pace in Ucraina". È la "posizione di principio della Cina" sulla guerra tra Ucraina e Russia esposta dal presidente Xi Jinping in un colloquio telefonico con il premier britannico Boris Johnson. "La Cina è disposta a continuare a svolgere un ruolo costruttivo in tal senso", ha aggiunto Xi.

***

Ore 12.20 – Mosca accusa il figlio di Biden per laboratori biologici ucraini

La Russia afferma che il figlio del presidente Usa Joe Biden, Hunter, potrebbe essere coinvolto nella gestione di laboratori per lo sviluppo di armi biologiche in Ucraina. Rispondendo alla domanda di un giornalista nel suo briefing quotidiano, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto: "Naturalmente chiederemo delle spiegazioni (sul possibile coinvolgimento). E non solo noi. Come sapete la Cina ha già chiesto chiarimenti". Hunter Biden è nella lista delle personalità americane prese di mira dalle controsanzioni russe.

***

Ore 12 – Cremlino: “Esclusione Russia dal G20 non sarebbe mortale”

L'eventuale esclusione della Russia dal G20 non sarebbe un "danno mortale". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Pescov, secondo quanto riportano le agenzie Tass e Interfax. Il G20 è "importante", ma "con le attuali condizioni, in cui la maggior parte dei partecipanti è attualmente in uno stato di guerra economica nei nostri confronti, non accadrebbe nulla di mortale", ha detto Peskov riferendosi all'ipotesi di esclusione di Mosca.

***

Ore 11.30 – Bombe al fosforo, Mosca nega violazione delle leggi internazionali

Il Cremlino ha negato qualsiasi violazione delle leggi internazionali sulle bombe al fosforo in Ucraina. L’annuncio in una nota ufficiale.

***

Ore 10:30 – Il sindaco di Mariupol: “Si temono 300 morti nel teatro”

Si temono circa 300 morti nell'attacco russo al teatro di Mariupol del 16 marzo scorso. Lo fa sapere il sindaco cittadino citando dei testimoni.

***

Ore 10.15 – Ambasciatore russo a Roma: “Preoccupati per l’uso di armi italiane in Ucraina”

"La cosa che ci preoccupa è che gli armamenti italiani saranno usati per uccidere cittadini russi. E voglio ricordare che la decisione è stata presa quando è iniziata la prima tappa delle trattative: i fucili vengono distribuiti non solo tra i militari, ma anche tra i cittadini e non si capisce come e quando saranno usati". Lo afferma l'Ambasciatore della Federazione Russa in Italia, Sergey Razov.

***

Ore 10 – Cina: “Nato è un residuo della Guerra Fredda”

La Cina si oppone "con forza ad accuse e sospetti infondati, nonché a qualsiasi tentativo di esercitare coercizione e pressione", ricordando che, "in quanto residuo della Guerra Fredda e la più grande alleanza militare del mondo, la Nato segue un concetto di sicurezza obsoleto". È il commento di un portavoce della rappresentanza permanente cinese all'Ue sul vertice straordinario del Patto Atlantico, in cui i leader hanno invitato tutti gli Stati, inclusa la Cina, a sostenere l'ordine internazionale, compresi i principi di sovranità e di integrità territoriale, in merito all'invasione della Russia a danno dell'Ucraina.

***

Ore 9.10 – Colpito il maggior deposito di carburante dell’esercito a Kiev

Il ministero russo della Difesa comunica che missili Kalibr hanno colpito e distrutto il maggiore deposito di carburante rimasto a disposizione dei militari ucraini, vicino a Kiev.

***

Ore 8.48 – Per i russi lo stupro è “strumento guerra”

Le forze russe usano lo stupro come uno "strumento di guerra": lo ha affermato il procuratore ucraino, Iryna Venediktova, accusando i soldati di Mosca di avere violentato una donna in un'abitazione vicino a Kiev. Lo riporta l'Independent. I soldati, ha detto Venediktova, hanno fatto irruzione nella casa a Brovary, alla periferia orientale della capitale, dove hanno ucciso il marito della donna e poi hanno aggredito sessualmente sua moglie davanti agli occhi del figlio.

***

Ore 8.46 – Per oggi concordati 2 corridoi, anche Mariupol

Per oggi sono stati concordati due corridoi umanitari in Ucraina, entrambi nel sud del Paese: uno dalla città assediata di Mariupol. Lo annuncia il vice primo ministro Iryna Vereshchuk su Telegram. I due corridoi vanno da ️Mariupol a Zaporizhia e da ️Melitopol a Zaporizhia.

***

Ore 7.48 – Mosca potrebbe accettare Bitcoin per acquisto gas

La Russia potrebbe accettare i Bitcoin da alcuni Paesi come pagamento per le forniture di petrolio e gas: lo scrive la Bbc, che cita il capo della commissione per l'energia della Duma, Pavel Zavalny. Quest’ultimo ha inoltre affermato che Paesi "amici" possono anche essere autorizzati a pagare nelle loro valute locali e ha menzionato la Cina e la Turchia tra gli Stati "non coinvolti nella pressione delle sanzioni". Come è noto, Mosca vuole che i Paesi "ostili" comprino il gas e il petrolio in rubli, una decisione volta a rafforzare la valuta russa, che dall'inizio dell'anno ha già perso oltre il 20% del suo valore.

