«L'artiglieria dei terroristi russi ha ucciso almeno 16 persone durante il bombardamento in un mercato a Kostiantynivka» Lo riferisce il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram, raccontando quanto è successo nel primo pomeriggio di oggi nel Donetsk. Nella struttura erano presenti «negozi, una farmacia, persone che non hanno fatto nulla di male. Ci sono molti feriti, una 20ina. Purtroppo il numero delle vittime potrebbe aumentare».

Per Zelensky «questo male russo deve essere sconfitto il prima possibile. Quando qualcuno nel mondo prova ancora ad avere a che fare con qualcosa di russo, significa chiudere gli occhi sulla realtà. L'audacia del male. La sfacciataggine della malvagità. Disumanità assoluta». Tra i morti nell’esplosione c'è anche un bambino, come annuncia il primo ministro ucraino Denys Shmyhal.

Il video dell’accaduto, ripreso dalle telecamere di sicurezza e postato sui social, ha già fatto il giro del web. Nelle immagini la furia delle armi nemiche che si scaglia sull’obiettivo e le persone che, spaesate e impaurite, scappano per mettersi al sicuro.

