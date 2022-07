Sono diverse le località di confine della regione russa di Kursk che da stamattina sono sotto attacco da parte delle forze ucraine, come il villaggio di Markovo e l’insediamento di Tyotkino.

Mentre le truppe di Mosca hanno cominciato la seconda fase dell’offensiva nel Donbass dopo la resa di Lysychansk, con Vladimir Putin che ordina all’esercito di “andare avanti come previsto”.

Sul fronte di Kiev, invece, il presidente Volodymyr Zelensky – nel consueto videomessaggio di ieri sera - ha parlato di un "giorno molto importante", commentando la conferenza dedicata alla ricostruzione del suo Paese in Svizzera. Ma ha aggiunto che si deve andare oltre "il ripristino delle mura che avevamo e che sono state distrutte dai bombardamenti".

"L'Ucraina – ha spiegato - deve diventare il Paese più libero, moderno e sicuro d'Europa, in ogni senso della parola, in particolare, in termini di ambiente. Sono sicuro che lo faremo".

"Le forze ucraine hanno liberato più di mille centri dagli occupanti e ogni settimana ne vengono aggiunti di nuovi. Nel sud, tutti hanno subito una distruzione su larga scala. E questo significa anche la necessità di fondi colossali per il ripristino delle infrastrutture, per il ritorno della medicina e dei servizi sociali, per il ripristino della normale vita economica. Ci sono decine di migliaia di case distrutte solo nelle aree liberate", ha sottolineato, aggiungendo che "una parte significativa dell'economia è stata distrutta". "Ecco perché la ripresa dell'Ucraina non riguarda solo ciò che deve essere fatto dopo, dopo la nostra vittoria, ma anche ciò che deve essere fatto in questo momento. E dobbiamo farlo insieme ai nostri partner, con l'intero mondo democratico. E farlo ora”.

La giornata di ora in ora:

Ore 8.55 – Bombe sul Donetsk, due civili uccisi in 24 ore

Due civili sono stati uccisi e altri quattro sono rimasti feriti a causa dei bombardamenti da parte delle forze russe nella regione ucraina di Donetsk nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto su Facebook il capo dell'amministrazione regionale e militare, Pavlo Kyrylenko, secondo quanto riporta Ukrinform. "La Russia sta uccidendo civili! Il 4 luglio, i russi hanno ucciso due civili nella regione di Donetsk a Bakhmut. Altre quattro persone sono rimaste ferite", ha scritto Kyrylenko.

Ore 7.55 – Kiev, missili sulla regione di Sumy, 6 feriti

Sei persone sono rimaste ferite ieri nella regione di Sumy, nell'est dell'Ucraina, in seguito a due attacchi delle forze russe: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Dmytro Zhyvytskyi, secondo quanto riporta la Ukrainska Pravda. L'esercito di Mosca ha lanciato missili contro una scuola nel villaggio di Esman ferendo quattro persone. Altre due persone sono rimaste ferite in attacchi contro uno dei villaggi della vicina comunità di Bilopillia. Nel vicino villaggio di Nova Sloboda, inoltre, non si segnalano feriti o vittime ma sono state distrutte con colpi di mortaio una struttura commerciale e reti elettriche.

