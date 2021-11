Nel corso di un’operazione contro una banda criminale armata la polizia brasiliana ha ucciso 25 persone. Nel Paese è in corso una lotta per fronteggiare i gruppi di malviventi che organizzano rapine in banca nella parte meridionali.

Dal rapporto delle autorità, il blitz è stato avviato dopo aver saputo che una gang stava pianificando un “colpo” nella città di Varginha, nello Stato di Minas Gerais.

Gli agenti avrebbero reagito per rispondere al fuoco da parte dei criminali: “Avevano armi da guerra ed esplosivi”, ha spiegato un portavoce.

(Unioneonline/s.s.)

