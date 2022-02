Un terzo episodio di bimbi caduti in un pozzo si è verificato negli Emirati Arabi Uniti.

Questa volta la piccola ha sei anni ed è precipitata nell’apertura a 15 metri di profondità. L’incidente è avvenuto ieri a Dibba, emirato di Fujairah. Scattata l’emergenza, sul posto sono arrivati i soccorritori e uno di loro si è calato nel pozzo per raggiungere la bimba e riportarla alla luce. Il tutto si è svolto in un’ora. Trasportata in ospedale, non ha riportato ferite gravi ma era molto spaventata.

Nelle ultime settimane sono stati due i casi simili, entrambi con esiti drammatici: in Marocco il piccolo Rayan, 9 anni; in Afghanistan Haidar, 5 anni. Entrambi sono morti.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata