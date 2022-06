Nel 108esimo giorno di guerra in Ucraina dagli Usa arriva una velata accusa del presidente Joe Biden a Volodymyr Zelensky: "Non volle ascoltare" gli avvertimenti americani prima dell'invasione russa. "Lo so che molti pensavano stessi esagerando", ha detto Biden, "ma sapevo che avevamo le informazioni a sostegno (dell'analisi)". “Putin avrebbe superato la frontiera. Non c'era alcun dubbio, e Zelensky non volle ascoltare, così come molte altre persone. Ne capisco il motivo, ma alla fine Putin lo ha fatto".

Zelensky, ha replicato il portavoce presidenziale Sergei Nikiforov, chiese ai partner occidentali sanzioni preventive contro la Russia prima che questa invadesse l'Ucraina, ma non fu ascoltato. Un botta e risposta con tanto di accuse tra il presidente Usa e quello ucraino.

E continuano intensi combattimenti per le strade di Severodonetsk, la città nell'est dell'Ucraina da giorni al centro del conflitto. Lo segnala il ministero britannico della Difesa facendo riferimento ai suoi ultimi aggiornamenti di intelligence, secondo cui inoltre entrambi gli schieramenti, ucraino e russo, stanno registrando notevoli perdite. Nello stabilimento chimico Azot, dove sono asserragliati 800 tra militari e civili ucraini, è scoppiato un incendio in seguito ai bombardamenti russi.

E’ anche il giorno dell'incontro a Kiev tra Ursula Von der Leyen e Zelensky. “L’Ucraina è sul giusto binario per entrare nell’Unione europea, faremo di tutto”, ha detto la presidente della Commissione Ue, lodando inoltre la “forza e determinazione” del popolo ucraino che, si è detta convinta, “supererà questa guerra terribile”.

Zelensky dal canto suo, ricordando che “Mosca vuole indebolire” la Ue, ha detto che “questo è il momento decisivo" e di attendersi un “responso positivo” da Bruxelles sull’ingresso di Kiev nell’Unione. Ha inoltre chiesto all’Europa un settimo pacchetto di sanzioni per “bloccare le attività di tutte le banche russe, senza distinzioni e in particolare la Gazprombank”.

E presto, fa sapere la Bild, a Kiev voleranno Mario Draghi con il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron. I tre leader europei vorrebbero incontrare Zelensky prima del summit G7 in programma a fine giugno.

La giornata di ora in ora:

Kiev, “Elon Musk ha dato Starlink a nostri 007”

“Elon Musk non lavora solo alla missione su Marte, ha dato alla nostra intelligence Starlinks, davvero necessaria per le missioni speciali” degli 007 ucraini: lo scrive su Twitter il ministero della Difesa di Kiev pubblicando l'immagine di tre militari con il volto oscurato e una scatola con il sistema. La rete Starlink per l'internet globale è già disponibile in 32 Paesi ed è di gran lunga la flotta di satelliti più grande mai messa in orbita. A febbraio speculazioni mediatiche avevano parlato di una fornitura al Battaglione Azov a Mariupol.

***

Usa: caro-benzina, per la prima volta sale a 5 dollari al gallone. Casa Bianca: “Colpa di Putin”

Caro-benzina negli Stati Uniti, dove il prezzo medio sale per la prima volta a 5 dollari al gallone (3,8 litri). Un balzo che aumenta la pressione su Joe Biden. A cinque dollari infatti il prezzo della benzina è più del doppio di quando il presidente si è insediato. La Casa Bianca da settimane ripete che il caro energia è colpa di Vladimir Putin, senza però riuscire a calmare la rabbia degli americani.

***

Putin firma la legge contro le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato la legge in base alla quale la Russia non è tenuta a rispettare le decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo. Lo riporta il portale ufficiale di informazioni legali, riferisce la Tass.In base alla nuova normativa le sentenze della Corte contro la Russia adottate dopo il 15 marzo 2022 (data in cui Mosca ha annunciato l'uscita dal Consiglio d'Europa) non saranno attuate, mentre i risarcimenti secondo le sentenze della stessa Corte saranno effettuati solo in rubli e solo a conti in banche russe. L'ufficio del procuratore generale russo potrà effettuare pagamenti secondo le decisioni della Corte fino al 1 gennaio 2023.

***

"Scholz, Draghi e Macron presto a Kiev”

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz sta preparando una visita a Kiev con il premier italiano Mario Draghi ed il presidente francese Emmanuel Macron. Lo rivela la Bild, citando ambienti del governo francese e ucraino. Aggiungendo che i tre leader europei vorrebbero incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky prima del summit del G7, in programma a fine giugno.

***

Incendio nell'impianto chimico Azot

Bombardamenti russi sull'impianto chimico Azot nella città di Severodonetsk hanno provocato lo scoppio di un violento incendio dopo una perdita di tonnellate di petrolio. Lo ha denunciato il governatore del Lugansk Serhiy Gaidai alla tv nazionale, senza specificare se l'incendio sia stato spento. Nell'impianto sono rifugiate circa 800 persone.

***

Mariupol, Piazza della Libertà diventa Piazza Lenin

A Mariupol i russi hanno ribattezzato 'Piazza della Libertà' in 'Piazza Lenin'. Lo ha annunciato il consigliere del sindaco della città Petro Andryushchenko, secondo quanto riporta l'Ukrainska Pravda. "Gli occupanti hanno cambiato il nome della piazza e hanno issato il loro tricolore", ha aggiunto postando le foto.

***

Commissione d’inchiesta Onu arrivata in Ucraina

La Commissione d'inchiesta internazionale indipendente sull'Ucraina guidata dalle Nazioni Unite è arrivata in Ucraina. Lo riporta Ukrinform citando un post su Facebook di Olena Kondratiuk, vicepresidente della Verkhovna Rada, il parlamento ucraino.

"Ho assicurato alla Commissione internazionale indipendente delle Nazioni Unite che la Verkhovna Rada contribuirà al buon lavoro della missione! Abbiamo discusso del lavoro della commissione in Ucraina, che è stata istituita per registrare le violazioni dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e di altri crimini correlati all'aggressione russa. Il compito principale è identificare i sospetti, raccogliere prove e preparare i materiali in modo che nessuno sfugga alla punizione", ha detto Kondratiuk precisando che la missione è guidata da Erik Mose.

***

Zelensky a Biden: “Chiesi sanzioni preventive”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiese ai partner occidentali sanzioni preventive contro la Russia prima che questa invadesse l'Ucraina, ma non fu ascoltato: lo ha affermato il portavoce presidenziale Sergei Nikiforov, commentando così le parole del presidente Usa Joe Biden, secondo cui Zelensky "non volle sentire" gli avvertimenti americani sul pericolo di un attacco russo.

Secondo Nikiforov, Zelensky ebbe tre o quattro conversazioni telefoniche con Biden: i leader si scambiarono opinioni e valutazioni sulla situazione in merito alla minaccia dell'invasione russa. "Pertanto, la frase 'non voleva sentire' probabilmente necessita di chiarimenti. Inoltre, se ricordate, il presidente invitò i partner a introdurre un pacchetto di sanzioni preventive per spingere la Russia a ritirare le truppe e ridurre la tensione. E in questo caso possiamo dire che i nostri partner 'non vollero sentirci'", ha aggiunto il portavoce.

***

Von der Leyen: “Kiev supererà questa guerra”

"Il popolo ucraino ha dimostrato di avere molta forza e determinazione e sono convinta che insieme supererete questa guerra terribile". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen alla conferenza stampa a Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Siamo al vostro fianco, Slava Ukraini!", ha aggiunto, alla fine salutando con la frase ormai simbolo: 'Gloria all'Ucraina'.

***

Controffensiva di Kiev nella regione di Kherson

L'esercito ucraino ha lanciato un contrattacco su tre direzioni nella regione di Kherson occupata dai russi. Lo ha reso noto il consiglio comunale della città nel sud del Paese, come riferisce Unian. Gli attacchi sono condotti "in direzione di Kyselivka, Soldatske e Oleksandrivka, mentre il villaggio di Tavriiske è stato completamente liberato".

***

Zelensky: “Ue blocchi Gazprombank”

"Sfortunatamente la guerra continua e noi abbiamo bisogno di una settimo pacchetto di sanzioni. Vanno bloccate le attività di tutte le banche russe, senza distinzioni e in particolare la Gazprombank". Lo ha detto il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky nella dichiarazione congiunta con Ursula von der Leyen. "L'Ucraina può esportare energia ai Paesi europei", ha aggiunto.

***

Von der Leyen: “Kiev sul giusto binario per entrare in Ue”

"Kiev era già sul giusto binario prima della guerra, ha una democrazia parlamentare solida, ha un'amministrazione funzionante. Vediamo un Paese ad alta digitalizzazione. E' un Paese che ha già accordi commerciali e di associazione. Ci sono ancora riforme da fare sul campo della corruzione e in campo amministrazione per attrarre gli investitori". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nella dichiarazione congiunta con Volodymy Zelensky a Kiev. "Apprezziamo gli enormi sforzi" di Kiev, ha aggiunto.

Zelensky: “Momento decisivo, attendiamo il sì della Ue”

"Questo è un momento decisivo non solo per l'Ucraina ma per tutto il continente europeo: la Russia vuole dividere e indebolire l'Ue. L'Europa è il suo obiettivo". Lo ha detto il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky nella dichiarazione congiunta con Ursula von der Leyen, sottolineando come Kiev "attende un responso positivo" da parte dell'Ue sulla candidatura ucraina. "Attendiamo questo supporto al vertice europeo che si preannuncia storico", ha aggiunto Zelensky.

***

Kiev: “10mila soldati uccisi dall’inizio della guerra”

Circa 10mila soldati ucraini sono morti dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio. Lo ha reso noto Oleksiy Arestovich, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, citato dalla Dpa. Il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov aveva dichiarato ad inizio settimana che all'incirca un centinaio di militari ucraini vengono uccisi ogni giorno.

***

Venerdì la Commissione Ue decide su status candidatura Kiev

Venerdì, a quanto apprende l'Ansa, è previsto il parere della Commissione Ue sulla concessione dello status di candidato Ue all'Ucraina. Lunedì ci sarà una prima riunione dei commissari europei sul dossier. Poi, venerdì il collegio dei commissari - eccezionalmente fissato alla fine della settimana lavorativa - deciderà se dare luce verde alla candidatura di Kiev. In questo caso la decisione finale spetterà al Consiglio europeo, probabilmente già al vertice di fine giugno. Il percorso di avvicinamento dell'Ucraina in Ue è tra i dossier che la presidente della Commissione Ursula von der Leyen affronterà con Volodymyr Zelensky a Kiev.

***

Ucraina, scoperti altri 24 bambini uccisi dalle bombe su Mariupol

La procura generale dell'Ucraina ha detto di aver appreso che altri 24 bambini - rispetto ai conteggi disponibili finora - sono morti nei bombardamenti russi su Mariupol nel mese di maggio. "Durante la compilazione dell'elenco dei crimini, è emerso che altri 24 bambini sono morti a Mariupol in seguito ai bombardamenti indiscriminati dei militari russi", ha scritto su Telegram la procura, citata dal Guardian. In totale, dall'inizio dell'invasione russa - prosegue la nota - più di 287 bambini sono morti e oltre 492 sono rimasti feriti: "Queste cifre non sono finali, il nostro lavoro prosegue per cercare di aggiornarle, nelle zone dove si combatte, in quelle temporaneamente occupate e in quelle liberate".

***

Biden: “Zelensky non ci volle ascoltare sull’invasione russa”

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che il suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky "non volle ascoltare" gli avvertimenti americani prima dell'invasione russa dell'Ucraina. "Lo so che molti pensavano stessi esagerando", ha detto Biden, "ma sapevo che avevamo le informazioni a sostegno. Putin avrebbe superato la frontiera. Non c'era alcun dubbio, e Zelensky non volle ascoltare, così come molte altre persone. Ne capisco il motivo, ma alla fine Putin lo ha fatto".

