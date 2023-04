Joe Biden è pronto ad annunciare la sua ricandidatura alla presidenza degli Stati Uniti. Da quanto trapela lo farà martedì prossimo, in un video postato sui suoi canali social.

Biden e i suoi collaboratori hanno scelto di fare l’annuncio in occasione del quarto anniversario del lancio della sua campagna per le presidenziali 2020.

Il voto presidenziale è previsto per il 5 novembre 2024, con il nuovo leader di Washington che presterà giuramento a inizio 2025.

Prima andranno in scena le primarie, con i democratici che dovrebbero puntare, salvo sorprese, sul presidente uscente, che va verso gli 81 anni.

In casa repubblicana, invece, ha ufficializzato la sua candidatura anche Donald Trump, nonostante i guai giudiziari, così come il suo ex vice alla Casa Bianca Mike Pence.

