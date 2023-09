Joe Biden conferma l’intenzione di correre per un secondo mandato alla Casa Bianca e torna ad attaccare il suo possibile rivale alle presidenziali: Donald Trump, che nei sondaggi viene al momento dato per favorito (secondo Harvard Caps-Harris Poll il tycoon vincerebbe le presidenziali con un distacco di 4%).

«Corro perché in gioco c'è la democrazia. La democrazia nel 2024 è di nuovo al voto e non c'è dubbio che Donald Trump e i repubblicani Maga (acronimo di Make America great again, lo slogan di Trump, ndr) sono determinati a distruggere la democrazia americana. Io difenderò sempre, proteggerò e combatterò per la democrazia», ha detto il presidente Usa nel corso di un evento di raccolta fondi a New York a Broadway.

Poi le stoccate al suo predecessore, alle prese con diversi procedimenti giudiziari, ma più che mai intenzionato a riconquistare la nomination repubblicana.

«Molti sembrano concentrati sulla mia età. Ma io ho saputo cosa fare quando il Covid ha colpito, quando l'Ucraina è stata attaccata e quando la democrazia è in gioco», ha aggiunto Biden, sottolineando che non sarà mai dalla parte di «dittatori come Putin. Forse Trump e i suoi amici possono inchinarsi a Putin, io non lo farò. Dobbiamo salvare la democrazia americana», ha aggiunto.

E ancora: «Non sono mai stato così ottimista sul futuro di questo Paese negli 800 anni che l'ho servito», ha scherzato, suscitando l’ilarità del pubblico.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata