"Putin non scherza quando parla del possibile uso di armi nucleari, chimiche o biologiche, perché il suo esercito è in difficoltà". Sono le parole del presidente americano, Joe Biden, che parlando ad un evento elettorale a New York lancia, dunque, un segnale netto: i russi non stanno bluffando.

Fino ad oggi la Casa Bianca e il Pentagono avevano mantenuto una linea di prudenza, non escludendo il ricorso di Putin alle armi tattiche nucleari ma sottolineando come non ci fossero scenari concreti di allarme. Ora la situazione pare essere cambiata.

“Per la prima volta dalla crisi dei missili Cubani, dobbiamo fronteggiare la minaccia di un’atomica, specie se le cose proseguiranno nella direzione in cui stiamo andando”, ha aggiunto. E ancora: “Stiamo cercando di capire che cosa ha in serbo Putin, se troverà una via d’uscita. Come reagirà quando capirà di aver perso non solo la faccia, ma anche il potere? Abbiamo a che fare con un tizio che conosco decisamente bene. Non scherza quando parla di un potenziale uso delle armi tattiche nucleari o di armi chimiche o biologiche, perché il suo esercito si sta comportando molto male. E non che penso che ci sia la capacità di usare un’arma tattica atomica, senza finire nell’Armageddon”.

Quindi le parole del segretario di stato Antony Blinken, che parlando a Lima ha chiarito come gli Stati Uniti siano "pronti" a risolvere la guerra in Ucraina attraverso la diplomazia quando Mosca dimostrerà di essere "seriamente intenzionata" a percorrere questa strada.

Erdogan a Putin, pronti alla ricerca di una soluzione pacifica

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha confermato al presidente russo Vladimir Putin che la Turchia è pronta a contribuire alla ricerca di una soluzione pacifica al conflitto ucraino: lo ha reso noto l'ufficio della presidenza turca, secondo quanto riporta la Tass.

Bombe russe sulla regione di Kharkiv, 8 feriti in 24 ore

Otto persone sono rimaste ferite nella regione di Kharkiv, nell'Ucraina orientale, a causa dei bombardamenti russi nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto su Telegram il governatore della regione, Oleh Synyehubov, secondo quanto riporta il Guardian. Synyehubov ha aggiunto che una donna di 47 anni è rimasta ferita dallo scoppio di una mina nella regione di Izyum.

