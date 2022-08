Alle prossime elezioni "è in gioco la democrazia" e "nessuno deve tentare di rubarle nuovamente": è il monito lanciato da Joe Biden nel comizio, il primo dopo mesi, per lanciare dal Maryland la sua campagna per le elezioni di Midterm.

Davanti a 3.600 persone, il Presidente Usa ha vantato i "record" della sua amministrazione e ha avvisato che gli americani dovranno scegliere se tornare indietro "all'odio e alle divisioni" di Trump, "un ex presidente sconfitto", o guardare al futuro, al progresso, ai diritti, alla lotta contro i cambiamenti climatici.

"Stiamo andando nella direzione giusta, penso che possiamo vincere e vinceremo", ha detto, lanciando un duro attacco a Trump e agli estremisti repubblicani.

"Non si tratta solo della sentenza Roe sul diritto d'aborto ma anche delle nozze gay", ha aggiunto mettendo in guardia sulle conseguenze di una vittoria dei Repubblicani. "Vedremo ovunque uno sforzo a livello nazionale per spazzare via il diritto di scelta delle donne, tenteranno anche di revocare l’Obamacare".

Il problema, ha rincarato Biden, "non è solo Trump, è l'intera filosofia che sostiene questa sorta di semi-fascismo. Questo non è più il partito repubblicano dei vostri padri, è una cosa diversa".

Il commander in chief ha anche promesso che "se i democratici manterranno il controllo di Camera e Senato, saranno bandite le armi d'assalto".

(Unioneonline/L)

