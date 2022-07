In due minuti ha bevuto un’intera bottiglia di un noto amaro ed è morto poco dopo. La tragedia è avvenuta in Sudafrica, nel villaggio di Mashamba, e la vittima – il cui nome non è stato diffuso – è un uomo di età compresa tra i 30 e i 35 anni che stava partecipando a una gara di binge drinking, la cosiddetta “abbuffata alcolica”, un gioco che gli è costato la vita.

Sembra che in palio ci fossero dei soldi, una cifra in realtà molto bassa che però è stata sufficiente a far scattare il desiderio di vittoria.

A causare la morte potrebbe essere stato un attacco cardiaco o un ictus. L’uomo si è sentito male subito ed è stato portato in ospedale ma ogni soccorso è stato inutile: l’intossicazione da alcol ha provocato danni permanenti che hanno avuto come conseguenza il collasso degli organi.

