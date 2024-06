Allarme in Serbia, dove un uomo ha cercato di attaccare l'ambasciata israeliana di Belgrado.

Secondo quanto riferito dalle autorità locali «verso le 11 uno sconosciuto «ha tirato con una balestra contro un membro delle forze dell'ordine, che garantiva la sicurezza dell'ambasciata di Israele, ferendolo al collo».

A quel punto è scattata la reazione delle forze dell’ordine, che hanno ucciso il sospetto, prima che potesse colpire ancora.

L’agente ferito è stato portato in ospedale e sottoposto a intervento chirurgico per la rimozione del dardo ed è ora in terapia intensiva, in condizioni definite «molto gravi».

Per il ministro dell'Interno Ivica Dacic si tratterebbe di un atto di «terrorismo» di stampo jihadista.

Diverse persone sono state inoltre fermate «a scopo precauzionale» per essere interrogate.

