“Alexander De Croo mi ha scritto in occasione di un mio spettacolo in Belgio, chiedendomi di vederci”.

Lo ha dichiarato la pornostar italo-ceca Eveline Dellai, che per la prima volta ha parlato della sua “chat segreta” con l’attuale premier belga.

Lo scambio di messaggi è avvenuto nel 2020, quando il 46enne, sposato e padre di due figli, era ministro per le Telecomunicazioni.

In un messaggio su WhatsApp, De Croo scrisse alla 28enne: “Ehi tesoro. So che sei in Belgio il 24 novembre... Fantastico! Pensi che potremmo fissare un incontro il giorno dopo, lunedì 25?”.

“In quel momento non sapevo chi fosse e come avesse ottenuto il mio numero privato, così mi sono informata e mi hanno detto che era un politico importante - ha detto Dellai -. Da lì abbiamo iniziato a scriverci. Era un mio fan, voleva vedermi. Anch’io avrei voluto, ma tra i suoi impegni e i miei non siamo riusciti a organizzare. Così abbiamo chattato”.

L’attrice ha poi aggiunto: “In Belgio questo è diventato uno scandalo, ma per me è una cosa da niente. I messaggi di De Croo sono simili a migliaia di altri che mi arrivano ogni giorno. Molti di loro sono politici e sono famosi, per me è normale”.

