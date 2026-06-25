Un bambino di 3 anni è morto mercoledì pomeriggio mentre era solo in un'auto a Saint-Gratien, Val-d'Oise, nella regione dell'Ile de France, durante un'ondata di calore, secondo quanto appreso oggi da diverse fonti.

Il bambino è stato «trovato dai genitori nel veicolo parcheggiato davanti alla loro abitazione», ha indicato una fonte della polizia, mentre i vigili del fuoco hanno confermato il decesso.

Intanto il sindaco di Parigi, Emmanuel Grégoire, invita la popolazione a non tuffarsi dai ponti del Canal Saint-Martin, aperto alla balneazione dalla settimana scorsa per ovviare all'ondata di caldo torrido che interessa in questi giorni la capitale di Francia e il resto del Paese.

Il sindaco ha parlato di una «cinquantina di feriti, anche se non gravi», tra le persone che si sono tuffate dai ponti del celebre canale parigino immortalato in film come l'Atalante di Jean Vigo.

«Se diciamo che non bisogna tuffarsi dai ponti è perché c'è un rischio statistico», ha avvertito Grégoire, invitando la popolazione al massimo della prudenza dinanzi al caldo, a cominciare dai più vulnerabili. Ma anche i giovani. «Soprattutto, non bisogna pensare di essere onnipotenti e lo dico, in particolare, ai giovani. Ieri, alle 19:30, ho visto un centinaio di persone che facevano jogging. Francamente, non è responsabile», ha ammonito, invitando a fare «qualche giorno di pausa dallo sport».

(Unioneonline)

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