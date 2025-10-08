Il sistema di allerta sequestro è stato attivato nella serata di ieri in Francia per localizzare una bambina di 3 anni rapita ad Alençon (Orne). L’annuncio dal ministero della Giustizia.

La bambina, di nome Khuslen e di origine mongola, è stata rapita intorno alle 21:40 di ieri, secondo l'allerta sequestro emessa che specifica che il presunto rapitore, il padre, potrebbe essere fuggito a bordo di una Peugeot 308 bianca. 

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata