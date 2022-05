Alla fine i combattenti asserragliati nell’acciaieria Azovstal si sono arresi. L’ordine di uscire dal mega impianto siderurgico è arrivato direttamente da Kiev dopo un accordo di tregua temporanea con Mosca.

Sono 264 i militari che hanno lasciato l’acciaieria bunker dopo settimane di estenuante assedio: si tratta di 53 soldati feriti condotti a Novoazovsk e altri 221 combattenti portati a Olenivka, nel territorio controllato dai separatisti filorussi di Donetsk. Questi ultimi dovrebbero essere portati nelle zone in mano agli ucraini nell’ambito di uno scambio di prigionieri.

Il Comando militare supremo ha ordinato ai combattenti dell’acciaieria di “salvare la vita del personale”, definendo i difensori di Mariupol “eroi del nostro tempo” perché “mantenendo le posizioni ad Azovstal, non hanno permesso al nemico di trasferire gruppi fino a 17 gruppi tattici di battaglione (circa 20.000 membri del personale) in altre aree. Ciò ha impedito l'attuazione del piano per la rapida cattura di Zaporizhzhia”.

“L’Ucraina ha bisogno di eroi vivi, e penso che ogni persona giudiziosa capirà queste parole”, ha detto Volodymyr Zelensky.

Non tacciono le armi nel resto del Paese: nella Regione di Kharkiv prosegue la controffensiva della forze ucraine. Mosca dal canto suo ha rafforzato il controllo sul confine nelle regioni di Bryansk e Kursk, mentre le forze armate bielorusse continuano a presidiare la frontiera con l’Ucraina, costringendo le truppe di Kiev a non allentare la sorveglianza su quel fronte.

Attacchi mirati nella notte hanno colpito la zona occidentale dell’Ucraina. Una base militare a 15 chilometri dal confine polacco è stata presa di mira da un attacco missilistico, parliamo della struttura di Yavoriv, già presa di mira almeno tre volte dall’inizio della guerra.

Esplosioni sono state udite anche a Leopoli, fa sapere il sindaco. Corrispondenti della Cnn parlano di una serie di esplosioni nel centro, nel nord e nel nordovest della città, poco dopo che le sirene dei raid aerei avevano risuonato.

Ore 9.50 – Cremlino: “Esistenza della Russia irritante per l’Occidente”

"L'esistenza stessa della Russia è irritante per l'Occidente, il mondo occidentale è pronto a fare di tutto perché la Federazione non viva come vuole. Gli Stati Uniti si comportano in maniera ostile nei confronti della Russia". Lo ha affermato il portavoce del Cremlino DimitrijPeskov secondo quanto riporta l'Agenzia russa Tass. "Il Paese perde la sua sovranità se non difende fermamente i suoi interessi", ha aggiunto, "la Russia è sicura della sua vittoria e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, è sicura che tutto andrà bene".

Ore 8.50 – Colpito un villaggio russo

E' stato colpito da armi di grosso calibro il villaggio russo di Alekseyevka nella regione di Kursk, al confine con l'Ucraina. Lo rende noto il governatore della regione, Roman Starovoit, secondo il quale tre case e una scuola hanno subito danni a causa dell'attacco. Lo riporta la Tass.

"Oggi, intorno alle 5 del mattino, il villaggio di Alekseyvka, nel distretto di Glushkovsky, è stato colpito da armi di grosso calibro", ha dichiarato Starovoit, "fortunatamente non ci sono stati feriti nell'attacco", ha aggiunto. Starovoit ha anche detto che il villaggio di Alekseyevka è stato il primo a finire sotto il fuoco militare nella regione.

