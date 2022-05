Sfilata di big in Ucraina, per portare solidarietà al governo di Kiev in guerra da oltre due mesi contro le truppe russe.

In visita nel Paese invaso dalle armate di Mosca è arrivata Jill Biden, moglie del leader Usa, che ha incontrato Olena Zelenska, la consorte del presidente Volodymyr Zelensky. Il premier del Canada Justin Trudeau ha invece visitato Irpin, una delle zone dove sono stati denunciati massacri da parte dei militari del Cremlino.

A Kiev sono arrivati anche Bono e The Edge, rispettivamente frontman e bassista degli U2, che hanno dato vita a un concerto improvvisato nella metropolitana (VIDEO).

Nel frattempo, sono ore decisive nell’acciaieria Azovstal di Mariupol, dove sono stati evacuati praticamente tutti i civili. I combattenti del Battaglione Azov, asserragliati nel mega impianto siderurgico, hanno tenuto una conferenza stampa annunciando che non si arrenderanno.

"Le forze russe stanno continuando a bombardare l'area e stanno cercando di assaltare l'impianto", ha detto Svyatoslav Kalina Palamar, vice comandante del battaglione. "Ora i nostri politici stanno provando a negoziare con quegli animali. Ma non ricordano cosa hanno fatto? Non possiamo parlare con questa gente. Il nostro obiettivo è eliminare la minaccia. Qui stiamo difendendo il mondo libero. Non stiamo difendendo solo l'Ucraina, ma anche il mondo libero. La resa per noi è inaccettabile”.

A Mariupol si è intanto recato il vicepremier russo Marat Khusnullin, che è andato anche nella città di Volnovacha, 60 km a nord del centro portuale sul mar d'Azov, "per valutare le opere di ricostruzione" dopo il conflitto. Lo ha annunciato il leader filorusso di Donetsk, Denis Pushilin, citato dalla Tass.

Nel giorno della Memoria è anche botta a risposta a distanza tra i presidenti russo e ucraino. Zelensky ha affermato che i russi stanno “imitando i metodi del regime nazista”, il leader del Cremlino ha “risposto” che è “un dovere comune prevenire la restaurazione del nazismo”, dicendosi sicuro della vittoria russa contro “la feccia nazista”.

Da Mosca intanto arrivano notizie sulla parata in programma domani, 9 maggio, giorno della Vittoria in cui si ricorda il ruolo dell’Unione sovietica nella guerra contro la Germania nazista. Saranno 77 - come gli anni dalla fine della Seconda guerra mondiale - gli aerei e gli elicotteri che voleranno in parata sopra la capitale. A comunicarlo è il ministero della Difesa russo, confermando che otto caccia sorvoleranno la Piazza Rossa formando la lettera “Z” per sostenere il “personale militare russo che partecipa a un’operazione militare speciale in Ucraina”.

(Unioneonline)

(QUI tutte le notizie sulla guerra)

(QUI tutti i video)

La giornata di ora in ora:

Ore 16.21 – Justin Trudeau in visita a Irpin

Il premier canadese Justin Trudeau è a Irpin, alle porte di Kiev. Una visita “per vedere tutti gli orrori che gli invasori russi hanno commesso nella nostra città. E, naturalmente, ne è rimasto choccato", ha riferito il sindaco di Irpin, Olexandr Markushin.

***

Ore 15.45 – Jill Biden in Ucraina, viaggio a sorpresa

Jill Biden ha fatto un viaggio a sorpresa nell'Ucraina occidentale incontrando la first lady Olena Zelenska in una scuola di Uzhhorod, una città di 100 mila abitanti a pochi chilometri dal confine con la Slovacchia.

"Volevo venire nel giorno della mamma. Pensavo fosse importante mostrare al popolo ucraino che questa guerra brutale deve finire e che il popolo americano sta con il popolo ucraino", ha detto la first lady donando un mazzo di fiori a Olena Zelenska.

La first lady ucraina ha ringraziato quella statunitense definendo il suo atto “molto coraggioso”. Le due, dopo un incontro a porte chiuse, hanno visitato una classe che ospita bambini sfollati, dove gli alunni stavano facendo dei lavoretti da regalare alle loro mamme.

***

Ore 15.25 – Ue, slitta ancora embargo sul petrolio

Slitta ancora il via libera dei rappresentanti permanenti dei 27 dell'Ue (Coreper) al sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina, con l'embargo graduale al petrolio di Mosca. Ci sarebbero stati progressi importanti sulla maggioranza delle misure, ma resterebbe ancora lavoro da fare tra l'altro su come garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e questioni tecniche da risolvere, legate anche alla riconversione infrastrutturale. E' quanto si apprende da fonti europee.

***

Ore 15 – Vicepremier russo a Mariupol

Il vicepremier russo Marat Khusnullin si è recato a Mariupol e nella città di Volnovacha, 60 km a nord del centro portuale sul mar d'Azov, "per valutare le opere di ricostruzione" dopo il conflitto. Lo ha annunciato il leader filorusso di Donetsk, Denis Pushilin, citato dalla Tass.

***

Ore 13.45 – I combattenti Azovstal: “Fino alla fine”

"Ci sono molti militari feriti da evacuare" da Azovstal a Mariupol "ma combatteremo fino alla fine". Lo annuncia il comandante del battaglione Azov, Denis “Radis” Prokopenko, in una conferenza stampa online dall'acciaieria assediata.

***

Ore 13.15 – I combattenti di Azovstal annunciano una conferenza stampa

I combattenti ucraini barricati nell'acciaieria Azovstal a Mariupol hanno comunicato che terranno a breve una conferenza stampa online durante la quale ci si attende che chiedano di elaborare un piano che garantisca la loro liberazione. Lo riferisce la Bbc, specificando che a parlare saranno il comandante del battaglione Azov, Denis “Radis” Prokopenko, e il suo vice, Svyatoslav “Kalina” Palamar.

***

Ore 12 – Putin: “Un dovere comune prevenire la restaurazione del nazismo”

E' un dovere comune prevenire la restaurazione del nazismo: lo ha detto oggi il presidente russo Vladimir Putin congratulandosi tra l'altro con i leader delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk. Lo riporta la Tass, che cita il Cremlino.

***

Ore 11.30 – Kiev: “25.500 soldati russi uccisi dall'inizio della guerra”

Sono almeno 25.500 i soldati russi uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione: lo rende noto l'esercito di Kiev. Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l'esercito indica che dopo 74 giorni di conflitto si registrano anche 199 caccia, 156 elicotteri e 360 droni abbattuti. Inoltre le forze di Kiev affermano di aver distrutto 1.130 carri armati russi, 509 pezzi di artiglieria, 2.741 veicoli blindati per il trasporto delle truppe, 92 missili da crociera, 179 lanciamissili, 12 navi, 1.961 tra veicoli e autocisterne per il trasporto del carburante, 86 unità di difesa antiaerea e 39 unità di equipaggiamenti speciali.

***

Ore 9.52 – Ucraina: sono 225 i bambini uccisi dall'inizio della guerra

È salito a 225 il numero dei bambini uccisi dall'inizio della guerra in Ucraina, mentre 413 bambini sono rimasti feriti. Lo riferisce l'ufficio del procuratore generale su Telegram, citato da Ukrinform, sottolineando che queste cifre non sono definitive poiché il recupero delle vittime è reso difficoltoso nelle zone delle ostilità russe. La maggior parte dei bambini sono stati colpiti nelle regioni di Donetsk, Kiev, Kharkiv, Chernihiv.

***

Ore 9.40 – Due ragazzi di 11 e 14 anni uccisi dalle bombe in Lugansk

Due ragazzi di 11 e 14 anni sono stati uccisi e due ragazze di 8 e 12 anni sono state ferite ieri in un bombardamento russo sulla città di Pryvillia, del distretto di Sievierodonetsk della regione di Lugansk. Lo riferisce l'ufficio del procuratore generale di Kiev su Telegram citato da Ukrinform.

***

Ore 9.28 – Kadyrov annuncia presa Popasna, Kiev smentisce

Il capo della Cecenia - Ramzan Kadyrov, fedelissimo di Vladimir Putin - ha annunciato oggi che la maggior parte della città ucraina di Popasna è in mano ai suoi soldati, ma funzionari ucraini affermano che la battaglia per difendere la città nell'est del Paese continua. Lo riporta il Guardian.

"I combattenti delle forze speciali cecene hanno preso il controllo della maggior parte di Popasna", ha scritto oggi Kadyrov su Telegram. "Le strade principali e i quartieri centrali del paese sono stati completamente sgomberati", ha aggiunto. Per il momento Kiev non ha rilasciato commenti.

***

Ore 8.36: sessanta civili dispersi in attacco su scuola nel Lugansk

Circa 60 civili risultano dispersi dopo l'attacco aereo di ieri pomeriggio dell'esercito russo su una scuola con un rifugio nel villaggio di Bilohirivka, nella regione di Lugansk. Lo rende noto il capo dell'amministrazione militare regionale, Sergii Gaidai, su Telegram ripreso da Ukrinform. "Tutte le 60 persone rimaste sotto le macerie degli edifici sono molto probabilmente morte”, scrive Gaidai. Ieri i servizi di emergenza ucraini avevano parlato di almeno due vittime. Nel sotterraneo si nascondevano 90 persone, nella serata almeno una trentina era stata tratta in salvo.

***

Ore 7.32 – Ucraina: sirene antiaeree in quasi tutte le regioni

Le sirene d'allarme antiaeree hanno risuonato questa mattina in quasi tutte le regioni ucraine: lo riporta il Kyiv Independent.

© Riproduzione riservata