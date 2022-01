Almeno quattro persone sono rimaste uccise e diverse altre sono rimaste ferite nella forte esplosione di un'autobomba questa mattina a Mogadiscio. Ma il bilancio potrebbe aggravarsi.

La conferma da un funzionario delle forze di sicurezza governative somale, Mohamed Abdi.

L’attacco è stato rivendicato dal gruppo jihadista somalo al-Shabaab. La comunicazione in una breve nota in cui si spiega come l’obiettivo fossero "funzionari stranieri".

Il governo ha condannato il gesto su Twitter, definendolo "codardo" e parlando di quattro morti e sei feriti. "Simili atti di terrorismo non deraglieranno la pace e lo sviluppo in corso nel Paese. Dobbiamo unirci nella lotta contro il terrorismo", la precisazione.

L'attentato si è verificato a pochi giorni dall'accordo tra i leader somali su un nuovo calendario per le elezioni, a lungo rimandate.

Gli Stati Uniti hanno condannato l'attacco ed espresso la propria vicinanza alle famiglie dei morti e dei feriti.

