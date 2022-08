Un uomo, a bordo di un’auto, si è schiantato nella notte americana (le 10 del mattino in Italia) contro la cancellata di Capitol Hill a Washington, sede del congresso Usa. La macchina ha preso fuoco, il conducente ha esploso in aria alcuni spari e poi si è tolto la vita.

La circostanza è stata confermata dalla polizia.

Per ora non sembra si sia trattato di uno scambio a fuoco con gli agenti intervenuti sul posto dopo aver sentito il rumore degli spari. Nessun altro è rimasto ferito.

Al momento si ritiene che l'uomo non avesse intenzione di attaccare in particolare un componente del Congresso, chiuso per la pausa estiva.

