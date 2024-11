«La sicurezza dei nostri soldati impegnati all'estero deve essere una priorità. Il Governo nazionale deve porre in essere tutte le azioni necessarie per garantire ai militari di poter continuare a lavorare in territorio straniero».

Dopo quelle del Governo Meloni e della governatrice Alessandra Todde, solidarietà e vicinanza ai militari della Brigata Sassari, rimasti feriti oggi in un attacco al quartier generale italiano di Unifil nel sud del Libano, è stata espressa dal presidente del Consiglio regionale Piero Comandini.

«Il Consiglio regionale, in rappresentanza dell'intera isola, è vicino ai militari della Brigata e alle loro famiglie», afferma Comandini per il quale questi ripetuti attacchi al contingente italiano sono «incomprensibili» e denotano un inasprimento del conflitto senza precedenti. «Già nei giorni scorsi avevo espresso apprensione e allarme per i militari impegnati in Libano, purtroppo i fatti di oggi mi confermano che i timori sono fondati», conclude il presidente del Consiglio regionale.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata