Faccia a faccia tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il presidente francese Emmanuel Macron.

I due leader si sono incontrati per un bilaterale a Bruxelles, prima del consiglio europeo.

Da quanto si apprende al centro del colloquio è stata posta anche la questione della gestione dei flussi migratori e il tema della stabilizzazione della situazione politica in Libia.

Draghi e Macron hanno convenuto sulla necessità di “rafforzare la cooperazione” tra Italia e Francia, sia per la definitiva pacificazione in terra libica sia nelle politiche per affrontare il fenomeno delle migrazioni dall’Africa centrale verso il continente europeo.

Sul piatto l’ipotesi di un più “stretto e costante coordinamento” tra Roma e Parigi finalizzato a un ruolo più incisivo dell'Unione Europea in Africa.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata