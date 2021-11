Avevano progettato di assaltare e depredare un deposito d’oro, armati, con il volto mascherato e ruoli operativi rigorosamente predefiniti. Una rapina in cui sono state trovate molte analogie con il modus operandi della banda de “La casa di carta”, la famosissima e seguitissima serie Netflix.

Ma il “colpo del secolo” è andato storto e gran parte della gang è stata arrestata. È accaduto a Medellin, in Colombia.

Secondo la ricostruzione dei media locali, il piano doveva essere stato preparato per mesi, perché la banda – nota con il nome di Lozada - ha mostrato un potenziale organizzativo fuori dal comune.

In azione sono infatti entrati una ventina di individui incappucciati, che si sono presentati in sella a motociclette davanti al deposito d’oro, dotato di fonderia, bersaglio del colpo. Qui hanno fatto entrare dal portone principale un camion con un cassone ribaltabile su cui caricare l'oro. Il tutto grazie a un complice che, vestito da vigile, ha fermato il traffico per consentire l’assalto.

Qualcosa però è andato storto ed è scattato l’allarme. Sul posto sono arrivati decine di poliziotti, che hanno ingaggiato una sparatoria con i malviventi. Questi ultimi si sono così dati alla fuga, ma undici di loro sono stati catturati, mentre i complici ancora in fuga sono ora braccati dalla polizia.

(Unioneonline/l.f.)

