"Non possiamo far sì che non vengano indagate le cause della violenza del 6 gennaio scorso al Congresso. Dobbiamo sapere che cosa è accaduto davvero".

Lo ha detto Liz Cheney, una dei due esponenti repubblicani rappresentati nella commissione di inchiesta istituita sull’assalto a Capitol Hill, avvenuto il giorno dell’Epifania.

La deputata è da sempre una voce critica nei confronti dell’ex presidente Donald Trump.

"Dobbiamo anche capire cosa è accaduto quel giorno anche alla Casa Bianca, minuto dopo minuto, ogni telefonata, ogni conversazione, ogni riunione, prima, durante e dopo l'attacco", ha aggiunto.

"Se i responsabili non risponderanno per quello che hanno fatto e il Congresso non agirà con responsabilità questo episodio resterà come un cancro nella nostra storia democratica e costituzionale", ha dichiarato ancora Cheney.

Nei giorni scorsi è stata attaccata e ostracizzata dai membri del suo partito per aver accettato di partecipare alla commissione insieme a un altro deputato repubblicano, Adam Kinzinger, anche lui reo di aver votato per l'impeachment dell’ex presidente.

Secondo il racconto di uno degli agenti che ha testimoniato, i rivoltosi urlavano "Ci ha mandati Trump", per convincere gli uomini della sicurezza a farli passare.

Il sergente Aquilino Gonell, della Us Capitol Police, ha anche smentito il fatto che assieme ai manifestanti ci fossero elementi dell'estrema sinistra, come aveva più volte dichiarato Trump.

