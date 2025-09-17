Tank e truppe israeliane in azione nell'assalto a Gaza City. «Qui brucia tutto», riferiscono fonti locali. Le truppe Idf hanno continuato a bombardare la città e altre parti della Striscia durante la notte, ferendo o uccidendo diverse persone.

«Abbiamo iniziato l'operazione intensiva: è una fase cruciale», l’annuncio di Netanyahu. Che precisa in conferenza stampa: «Ipocrita chi ci condanna». «Vogliamo prendere il controllo della città perché se Gaza city cade, cadrà Hamas», ha messo in chiaro il ministro della Difesa Israel Katz.

E mentre migliaia di israeliani hanno protestato, ieri sera, davanti alla residenza del primo ministro a Gerusalemme, con l’aumento dei timori per la sorte degli ostaggi dopo che l'Idf ha lanciato l'operazione per conquistare Gaza City, ieri oltre 100 i morti nella Striscia,

Silenzio da Trump, mentre l'Ue condanna e annuncia sanzioni contro Israele. La commissione indipendente d'inchiesta Onu afferma che a Gaza si sta "consumando un genocidio".

LA DIRETTA

17 morti dall'alba nella Striscia, 7 a Gaza City

Diciassette persone, di cui sette a Gaza City, sono state uccise e altre ferite dall'alba nei bombardamenti israeliani in corso sulla Striscia di Gaza. Lo scrive l'agenzia palestinese Wafa citando fonti mediche.

Idf, 400mila persone fuggite finora da Gaza City

Circa 400.000 palestinesi hanno finora evacuato Gaza City verso altre aree della Striscia. Lo conferma l'Idf in una stima riportata il Times of Israel, sottolineando che circa un milione di palestinesi risiedevano nella città prima che l'esercito israeliano iniziasse la grande offensiva nella zona.

Israele annuncia seconda via d'evacuazione cittadini da Gaza

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno comunicato stamattina ai cittadini della Striscia di aver aperto una seconda via di evacuazione per coloro che desiderano fuggire da Gaza City, mentre l'esercito dello Stato ebraico avanza nella principale città dell'enclave palestinese. La via, lungo Sala-al-Din Street nel sud nella Striscia, sarà aperta da mezzogiorno di oggi a mezzogiorno di venerdì, ha annunciato in arabo su X il portavoce militare israeliano Avichay Adraee.

