La commissione del Congresso americano che indaga sull’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 vuole ascoltare entro la fine del mese l’ex vicepresidente Mike Pence.

Lo ha fatto sapere il presidente della commissione, il democratico Bennie Thompson, il quale ha precisato che a Pence sarà chiesto di testimoniare volontariamente, senza alcun mandato obbligatorio di comparizione.

Pence quel giorno si oppose a Donald Trump rifiutandosi di bloccare in Senato la certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali.

In quelle ore è stato uno dei bersagli principali degli assalitori, considerato un traditore per non aver avallato la teoria dei brogli e delle elezioni rubate di Trump.

Alcuni dei più stretti collaboratori di Pence starebbero già collaborando all'indagine.

(Unioneonline/L)

