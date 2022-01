I presunti assassini di Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano ucciso a Goma il 22 febbraio dell’anno scorso insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all’autista Mustapha Milambo, sono stati arrestati dalla polizia congolese. Si tratta di sei persone che fanno parte di diverse bande criminali.

A sparare, in particolare, sarebbe stato “Aspirant”, il capo della banda specializzata in sequestri, che al momento non è stato catturato ed è tuttora in fuga. Anche se, ha spiegato il comandante della polizia Aba Van Ang, “sappiamo dove si trova”.

Da quanto emerso, il piano era quello di rapire Attanasio per poi chiedere un riscatto pari ad almeno un milione di dollari. Quando però l’ambasciatore è stato ucciso il progetto è fallito.

Gli altri arrestati appartengono ai gruppi Bahari e Balume, ritenuti responsabili di vari omicidi e attacchi a scopo di rapina.

(Unioneonline/s.s.)

