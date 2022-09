Fernando André Sabag Montiel, l’uomo arrestato dalla polizia per l’attentato, poi fallito, alla vicepresidente argentina Cristina Kirchner, “non ha agito da solo”. Ne sono convinti gli inquirenti che hanno fermato a Buenos Aires anche la sua compagna, la 23enne Brenda Uliarte, ora in custodia su mandato del magistrato.

Dopo l’episodio – QUI LA RICOSTRUZIONE -, la giovane aveva rilasciato delle dichiarazioni a tv locali dicendosi sorpresa e affermando che Fernando André Sabag Montiel non sarebbe mai stato capace di compiere un gesto simile. Ma aveva riferito di non averlo visto per 48 ore prima che lui andasse davanti alla casa della vicepresidente. Invece le analisi delle immagini di videosorveglianza avrebbero dimostrato che si trovava in sua compagnia il giorno dell'aggressione, il 1° settembre. L’uomo aveva puntato una pistola contro Kirchner dopo averla attesa davanti alla sua abitazione.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata