Antonio Guterres, segretario generale dell’Onu, è in isolamento a casa in via precauzionale dopo essere entrato in contatto con un funzionario delle Nazioni Unite risultato positivo al Covid.

La notizia è stata data dal portavoce del Palazzo di Vetro.

Guterres, 72 anni, non ha alcun sintomo e si è già sottoposto a un tampone, l’esito è negativo.

Per prudenza comunque sono stati annullati tutti gli impegni di persona fino al prossimo test che verrà eseguito domani.

Il segretario generale ha ricevuto recentemente la terza dose di vaccino.

