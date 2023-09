Hanno seimila anni e sono le scarpe più antiche d'Europa.

Incredibile ritrovamento all'interno della Grotta dei Pipistrelli in Andalusia, in Spagna: si tratta di sandali intrecciati con erba, risalenti al Neolitico, il che li rende più antichi delle scarpe di cuoio di 5.500 anni fa scoperte in una grotta in Armenia nel 2008.

Le calzature facevano parte di un antico bottino, saccheggiato dai minatori nel 1800. Ma solo oggi sono stati analizzati, in un nuovo studio che ha rivelato che la collezione di 76 oggetti trovati nella grotta era di circa 2.000 anni più antica di quanto si pensasse.

La bassa umidità e i venti freddi della grotta spagnola hanno mantenuto le calzature insolitamente ben conservate. I ricercatori hanno inoltre analizzato dei cestini e una serie di strumenti.

Questi oggetti «costituiscono l'insieme più antico e meglio conservato di materiali in fibra vegetale finora conosciuto nell'Europa meridionale», ha detto la coautrice dello studio María Herrero Otal. Per realizzare i sandali analizzati si utilizzavano diversi tipi di erba, hanno detto i ricercatori, ma anche altri materiali, come pelle e calce.

