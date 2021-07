E’ morto Peter De Vries, il famoso giornalista investigativo olandese rimasto gravemente ferito lo scorso 6 luglio in un agguato dei narcos.

Aveva 64 anni, alcuni sicari gli avevano sparato cinque colpi alla testa fuori dalla sede di Rtl Boulevard, in cui si era appena concluso un programma tv a cui aveva partecipato.

L’agguato al reporter di cronaca nera era stato definito “scioccante” dal premier Rutte.

"È un giorno triste per la libertà di stampa. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici del giornalista Peter R. de Vries, al popolo olandese ed al primo ministro Mark Rutte. Dobbiamo continuare, in sua memoria, la nostra strenua battaglia per la libertà di stampa, la tolleranza e la democrazia", ha twittato il presidente del Consiglio Ue Charles Michel.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata