Altre due sparatorie negli Stati Uniti nelle ultime ore con un bilancio di tre morti e cinque feriti.

Un uomo adulto ha sparato uccidendo due donne e poi si è tolto la vita in un parcheggio all’esterno di una chiesa di Ames, in Iowa, secondo quanto riferito alla stampa locale dallo sceriffo della contea di Story. Nella chiesa era in corso un evento periodico per la pastorale giovanile.

In Wisconsin invece spari durante un funerale al Graceland Cemetery: diverse persone stavano dando l'ultimo saluto al 37enne Da'Shontay Lucas King Jr. "Alle 14.26 locali diversi colpi di arma da fuoco sono stati sparati al Graceland Cemetery. Le indagini sono in corso", dice la polizia. Cinque i feriti, colpiti i familiari del defunto.

BIDEN: “ORA BASTA” – "Adesso basta. Dopo Columbine, Sandy Hook, Orlando e Las Vegas nulla è stato fatto. Questa volta dobbiamo agire" sulle armi perché gli ospedali e le scuole sono diventati "campi di sterminio qui in America". Joe Biden chiede al Congresso un'azione forte alla luce delle oltre 230 sparatorie di massa dall'inizio dell'anno, le ultime più gravi quelle a Uvalde e Buffalo.

"Quante altre carneficine siamo disposti ad accettare? Il Senato deve fare qualcosa. E' inaccettabile e immorale il rifiuto di alcuni repubblicani anche solo ad avviare il dibattito", dice il presidente americano dalla Cross Hall della Casa Bianca dove sono state disposte candele in onore delle vittime di armi da fuoco.

"Dobbiamo vietare le armi d'assalto e i caricatori di alta capacità", continua. "Se non possiamo vietarle" allora dovremmo "alzare l'età da 18 a 21 anni e rafforzare i controlli all'acquisto", aggiunge, chiedendo anche che vengano abolite le "oltraggiose" tutele esistenti per i produttori di armi.

Il Secondo Emendamento che garantisce il diritto di possedere armi e da anni è scudo dei sostenitori delle armi e dei repubblicani che lo ritengono sacro, "non è assoluto e non prevede diritti illimitati", tuona il presidente precisando che "non si vogliono strappare diritti a nessuno. Quello che vogliamo è proteggere i nostri bambini, per i quali le armi sono la causa di morte numero uno. Vogliamo proteggere le comunità", spiega Biden ricordando come le "mitragliatrici sono regolate a livello federale da quasi 90 anni ma gli Stati Uniti sono ancora un Paese libero" e con diritti.

"Se il Congresso dovesse fallire, penso che questa volta neanche la maggioranza degli americani mollerà", conclude ben sapendo che i democratici in questo momento non hanno i numeri in Senato per forzare la mano.

