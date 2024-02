Il corpo di Alexei Navalny, a più di una settimana dal decesso, è stato consegnato alla madre, Lyudmila Ivanovna .

A dare la notizia è stata la portavoce del leader dell’opposizione russa, Kira Yarmish, che ha ringraziato tutti quelli che «lo hanno chiesto con noi».

Ivanovna – si legge nel post su X – « è ancora a Salechard. I funerali sono ancora in sospeso. Non sappiamo se le autorità interferiranno con i piani della famiglia. Vi informeremo non appena ci saranno novità».

