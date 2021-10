A meno di 24 ore dall'annuncio delle dimissioni di Sebastian Kurz dopo lo scandalo di corruzione che lo ha travolto, l'Austria ha un nuovo cancelliere.

Il presidente Alexander van der Bellen ha nominato stasera come capo del governo di Vienna il ministro degli Esteri uscente Alexander Schallenberg, indicato come suo successore proprio da Kurz.

Una designazione subito approvata dal vice cancelliere Werner Kogler, leader dei Verdi, che insieme ai conservatori del Partito popolare (Oevp) continueranno a comporre la coalizione di governo.

"Questa crisi di governo è finita", ha dichiarato il capo dello Stato austriaco, ringraziando il cancelliere uscente per un passo indietro che ha "evitato danni alla Repubblica".

Parlando alla nazione, van der Bellen si è scusato per "l'immagine che la politica ha dato" in questi giorni, lamentando che la fiducia nelle istituzioni è stata "ancora una volta profondamente scossa". Ma ora, ha aggiunto, "il lavoro per il nostro Paese può andare avanti".

Il giuramento di Schallenberg è fissato già domani.

Il 52enne diplomatico di carriera - divorziato e padre di quattro figli - avrà ora il delicato compito di ricostruire l'immagine dell'esecutivo, pesantemente danneggiata dallo scandalo scoppiato quattro giorni fa, nonostante l'autodifesa di Kurz, che ha definito "false" le accuse nei suoi confronti.

