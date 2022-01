L’attore Alec Baldwin, coinvolto nel caso dell’omicidio avvenuto sul set del film “Rust” dove ha sparato uccidendo la direttrice della fotografia Halyna Hutchins, ha consegnato alle autorità della Suffolk County che indagano sulla vicenda il suo smartphone.

Qualche giorno fa aveva postato su Instagram un video per sottolineare la sua collaborazione e anticipando che avrebbe rispettato qualunque ordine per contribuire a fare luce sul drammatico incidente. L'attore, che aveva in mano il revolver che ha sparato il colpo fatale, ha sempre sostenuto di non aver mai premuto il grilletto e in un'intervista ha assicurato di "non avere idea" di come un vero proiettile possa essere finito sul set del film.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata