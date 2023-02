Dopo il pallone-spia cinese in volo nei cieli americani un altro oggetto non identificato ha sorvolato lo spazio aereo Usa, questa volta in Alaska.

Il Pentagono, come riporta il New York Times, l’ha abbattuto giovedì sera su ordine di Joe Biden. «Lo chiamiamo oggetto perché è la descrizione migliore al momento. Non sappiamo a chi appartenga. Aveva delle dimensioni ridotte, simili a una macchina, e volava a 40mila piedi (12mila metri) di altezza. Avrebbe potuto mettere a rischio il traffico dell'aviazione civile», afferma il portavoce del Consiglio della Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John Kirby.

Nel frattempo l'amministrazione federale dell’aviazione Usa ha chiuso alcuni spazi aerei nell’Alaska del nord per facilitare le operazioni del dipartimento della Difesa.

